Die beliebtesten Namen für Babys

Die Statistik Austria hat die Namen aller

Babys im Jahr 2018 überprüft.

Die Statistik Austria macht in Österreich Umfragen

zu verschiedenen Themen.

Im Jahr 2018 kamen insgesamt über 41 000 Mädchen

und über 43 000 Buben in Österreich zur Welt.

Auf Platz 1 für den beliebtesten Buben-Namen war Paul.

Insgesamt 869 Mal gaben die Eltern ihrem

Kind den Namen Paul.

Bei den Mädchen war der beliebteste Name Anna.

Insgesamt 830 Mal wählten die Eltern den

Namen Anna für ihr Kind.

Anna ist bereits zum 13. Mal der beliebteste Name

für Mädchen in Österreich.

Auch sehr beliebt bei den Buben sind die

Namen David, Lukas und Jakob.

Für Mädchen sind die Namen Emma, Sophie und

Laura sehr beliebt.