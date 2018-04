Die 10 erfolgreichsten Kino-Filme

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Zeitschrift Variety berichtete vor kurzem über

die erfolgreichsten Kino-Filme aller Zeiten.

Mit erfolgreich meint man in diesem Fall,

wie viel Geld mit den Filmen verdient wurde.

Unter den erfolgreichsten Filmen ist auch der Film „Black Panther“.

Er ist auf Platz 10.

In dem Film geht es um den Königssohn TChalla.

Er will im Land Wakanda in Afrika die Macht übernehmen.

In seinem Kampf um seine Herrschaft verwandelt

er sich in den gleichnamigen Superhelden „Black Panther“.

Der erfolgreichsten Filme ist „Avater -Aufbruch nach Pandora“.

Dieser Film hat fast 3 Milliarden Dollar eingebracht.

Danach kommen die Filme „Titanic“

und „ Star Wars: Das Erwachen der Macht“.

„Star Wars: Die letzten Jedi“ ist auf Platz 9.