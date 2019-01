Deutschland und Frankreich unterzeichnen neuen Freundschafts-Vertrag

Link zum Original-KURIER-Artikel

Deutschland und Frankreich wollen genau 56 Jahre

nach der Unterzeichnung vom „Elysee-Vertrag“,

einen neuen Freundschafts-Vertrag unterzeichnen.

Der Elysee-Vertrag wurde

am 22. Jänner 1963 unterzeichnet.

Der deutsche Kanzler Konrad Adenauer

und der französische Präsident Charles De Gaulle,

unterzeichneten den Vertrag von 1963.



Der Vertrag legte regelmäßige Treffen

zwischen den Präsidenten, Kanzlern

und Ministern von beiden Ländern fest.

Es wurde auch ein deutsch-französisches

Jugendwerk gegründet.

Dieses stärkt die Freundschaft von

Millionen Jugendlichen der beiden Länder.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel

und der französische Präsident Emmanuel

Macron haben nun ihre Unterschriften unter

einen neuen Freunschafts-Vertrag gesetzt.



Die Unterzeichnung vom Vertrag findet am 22. Jänner,

im Krönungssaal vom Aachener Rathaus, statt.

Genau 56 Jahre nach der Unterzeichnung

vom Elysee-Vertrag.

Im neuen Vertrag von Aachen wird geregelt,

dass Deutschland und Frankreich

ihre Zusammenarbeit in der Europa-Politik verstärken.

Außerdem wollen sie sich für eine gemeinsame

Außen- und Sicherheits-Politik einsetzen.

Die beiden Länder wollen die

gegenseitigen Schulabschlüsse anerkennen,

und deutsch-französische Studiengänge schaffen.