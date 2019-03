Deutschland: Das Abschieben von Flüchtlingen wird erleichtert

Link zum Original-KURIER-Artikel

Ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof erleichtert

Deutschland die Abschiebung von Flüchtlingen

in andere EU-Länder.

Der Europäische Gerichtshof sorgt dafür,

dass die Vorschriften der EU in allen Mitgliedsstaaten

gleich verstanden und angewendet werden.

Nach EU-Recht ist für einen Flüchtling das Land zuständig,

über das der Flüchtling erstmals in die EU gekommen ist.

Wenn zum Beispiel ein Flüchtling aus Afrika,

über das Mittelmeer nach Italien kommt und

dann weiter nach Deutschland reist,

ist trotzdem das Land Italien für ihn zuständig.

Flüchtlinge dürfen aber nicht in ein Land abgeschoben werden,

wo sie kein eigenes Zuhause haben, nichts zu essen haben

und sich nicht waschen können.

Für die Abschiebung von Flüchtlingen in das Einreiseland

gab es bisher eine Frist von 6 Monaten.

Der Europäische Gerichtshof

hat die Frist auf 18 Monate verlängert.

Menschen, die sich für Menschenrechte einsetzen,

sind gegen das neue Urteil.

Für Flüchtlinge sind die Lebens-Umstände

in einigen EU-Ländern sehr schlecht.