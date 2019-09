Der Verein „Ohrenschmaus“ wurde ausgezeichnet

Das " Bildungswerk Niederösterreich" hat am 17. September

Auszeichnungen zum Thema Barrierefreiheit vergeben.

Der Verein " Ohrenschmaus" hat eine Auszeichnung

in der Kategorie „Personen/Institutionen“ bekommen.

Der Verein Ohrenschmaus fördert

Menschen mit Lernbehinderung, die Texte schreiben.

Jedes Jahr wird der Literaturpreis Ohrenschmaus vergeben.

Der Verein Ohrenschmaus hat auf seiner Facebook-Seite

über die Auszeichnung geschrieben:

„Ausgezeichnet! Heute hat der Ohrenschmaus keinen Preis vergeben.

Heute wurde der Ohrenschmaus zum 1. Mal ausgezeichnet.

Wir tragen nun offiziell den Titel 'Vorbild Barrierefreiheit'.“

Die Ohrenschmaus-Autorin Anna Maria Fichtenbauer

ging mit Gerlinde Hofer auf die Bühne und las

einen selbstgeschriebenen Text vor.

Gerlinde Hofer ist die Organisatorin vom Ohrenschmaus.

Anna Maria Fichtenbauer hat die Zuschauer

mit ihrem Schwammerlgedicht begeistert.

Mit der Preisverleihung vom Bildungswerk Niederösterreich

soll auf die Themen Barrierefreiheit

und Behinderung aufmerksam gemacht werden.

Barrierefreiheit heißt, dass alle Menschen etwas benutzen können.

Zum Beispiel sollen Internetseiten und Nachrichten so gestaltet sein,

dass sie jeder versteht.

Aber auch Hauseingänge sollen so gebaut werden,

dass jeder in die Häuser hinein kommt.