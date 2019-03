Der Tennisspieler Dominic Thiem hat gegen Roger Federer gewonnen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der österreichische Tennisspieler Dominic Thiem

hat am 17. März im Endspiel gegen den

Schweizer Roger Federer gewonnen.

Das Endspiel fand in Indian Wells in den USA statt.

Er gewann nach 2 Stunden mit 3:6, 6:3, 7:5.

Für Dominic Thiem ist das sein 12. und größter Titel.

Außerdem ist Dominic Thiem jetzt auf Platz 4 der

Tennis-Weltrang-Liste.

Bei dem Tennis-Turnier in Indian Wells konnte man über

8 Millionen Dollar gewinnen.

Es waren 16 100 Zuschauer beim Endspiel dabei.

Dominic Thiem bedankte sich nach seinem Gewinn

bei Roger Federer.

Er sagte auch, dass er jede Sekunde vom Spiel

genossen hat.

Roger Federer hat erst kürzlich seinen 100. Titel gewonnen.