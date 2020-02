Der Sportpreis „Laureus“ wurde am 17. Februar vergeben

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 17. Februar wurde der Sportpreis „Laureus“

in Berlin an verschiedene Sportler vergeben.

Es war die 20. Verleihung vom Laureus-Preis.

Die Organisation Laureus-Stiftung vergibt den Preis.

Sie macht verschiedene Sport-Projekte und unterstützt

damit ärmere Kinder.

Lewis Hamilton und Lionel Messi wurden mit dem

Laureus-Preis als „ Sportler des Jahres“ ausgezeichnet.

Lewis Hamilton ist ein britischer Formel-1-Fahrer.

Er gewann die Formel-1-Weltmeisterschaft 6 Mal.

Lionel Messi ist ein sehr guter

argentinischer Fußball-Spieler.

Als „Sportlerin des Jahres“ wurde die Turnerin Simone Biles

aus den USA ausgezeichnet.

Sie gewann 4 Mal bei den Olympischen Spielen 2016

eine Gold-Medaille.

Es wurden auch noch Preise

in anderen Kategorien vergeben,

zum Beispiel im Bereich „außergewöhnliche Leistung“.