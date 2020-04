Der Schwarzblaue Ölkäfer ist das „ Insekt des Jahres.“

In Mitteleuropa gibt es insgesamt 20 Ölkäfer-Arten.

Der Schwarzblaue Ölkäfer wird 10 Millimeter lang

und ernährt sich von Blättern.

Schwangere Weibchen können 30 bis 35 Millimeter

lang werden.

Die Weibchen können mehrmals in ihrem Leben

bis zu 1 000 Eier legen.

Ölkäfer benutzen zur Verteidigung ein Gift,

das aus ihrem Knie kommt.

Ölkäfer sind bei der Entwicklung

auf Bienen angewiesen.

Sie halten sich an die Bienen fest

und werden dadurch zum Bienen-Nest gebracht.

Dort finden sie Nahrung,

die eigentlich für Bienen-Babys gedacht ist.

Später entwickeln sie sich im Erdboden weiter.