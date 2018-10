Der richtige Schlafanzug hilft beim Einschlafen

Link zum Original-KURIER-Artikel





Forscher einer Universität in Australien haben herausgefunden,

dass der richtige Schlafanzug beim Einschlafen hilft.

In einem Schlafanzug aus Merinowolle schläft man besser

als in einem aus Baumwolle oder Polyester.

Merinowolle kommt von einem Schaf

mit stark gekräuselter, weicher Wolle.

Polyester ist eine Art von Kunststoff.

Forscher führten eine Untersuchung

zum Thema Schlaf mit jungen

und eine zweite mit älteren Personen durch.

Man wollte testen, ob das Material vom Schlafanzug

den Schlaf beeinflusst.

Es wurden Schlafanzüge aus Merinowolle,

Baumwolle und Polyester getestet.

Jüngere Teilnehmer schliefen um 4 Minuten schneller ein,

wenn sie einen Schlafanzug aus Merinowolle trugen,

im Vergleich zu Nachthemden aus Wolle.

Die Teilnehmer schliefen durch die Merinowolle

auch 7 Minuten pro Nacht länger.

Die zweite Studie bestätigte die Erkenntnisse.

Bei Personen ab 65 wiederholten sich die Ergebnisse.

Die älteren Personen schliefen sogar

um 12 Minuten schneller ein,

wenn sie einen Schlafanzug aus Merinowolle anhatten.



Vor nicht allzu langer Zeit war das Schlafen

in Wollbettwäsche noch sehr beliebt.

Die Forscher entdecken jetzt die Vorteile

der Wolle wieder.

Wolle ist besser für die Körpertemperatur.

Man schläft nicht nur schneller ein,

man schläft auch länger, tiefer und besser.