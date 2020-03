Der ÖZIV berät Menschen mit Behinderung in verschiedenen Bereichen

Seit 2002 bietet der „ÖZIV“ verschiedene Beratungsangebote

für Menschen mit Behinderungen und für Menschen

mit chronischen Krankheiten an.

Der „ÖZIV“ ist der Bundesverband für Menschen mit Behinderungen.

Der ÖZIV setzt sich für Barrierefreiheit ein und

bietet Weiterbildungen zu Themen an,

die vor allem Menschen mit Behinderung betreffen.

Immer mehr Menschen möchten die Beratungsangebote

vom ÖZIV in Anspruch nehmen.

Im Jahr 2019 gab es so viele Beratungen

vom ÖZIV, wie noch nie.

Deshalb gibt es jetzt ein neues Angebot.

Es heißt Heranführungsberatung.

Die Heranführungsberatung richtet sich an

alle Menschen mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten,

die in einem Alter sind, wo sie arbeiten können.

Es sollen die Menschen angesprochen werden,

die bisher noch nicht unterstützt wurden.

Ziel ist es, dass gemeinsam Lösungen für schwierige

Lebens-Situationen oder Probleme gefunden werden.

Das Angebot kann kostenlos genutzt werden.

Die Heranführungsberatung gibt es in Wien,

in Salzburg und in Tirol .

Mehr Informationen gibt es unter:

https://www.oeziv.org/beratung/