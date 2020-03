Der „Eurovision Song Contest“ wurde für dieses Jahr abgesagt

Am 18. März wurde bekannt gegeben,

dass der „ Eurovision Song Contest“

im Jahr 2020, nicht stattfinden wird.

Der „ Eurovision Song Contest“

wird mit „ESC“ abgekürzt.

Der ESC ist der größte

Musikwettbewerb in Europa.

Beim ESC treten Sänger aus

ganz Europa gegeneinander an.

Normaler Weise findet der ESC

jedes Jahr statt.

Dieses Jahr hätte der ESC

in der Stadt Rotterdam stattfinden sollen.

Rotterdam ist eine Stadt

in den den Niederlanden.



Wegen dem Corona-Virus wird

der ESC im Jahr 2020 ausfallen.

Das Corona-Virus ist eine neue,

ansteckende Krankheit.

Das Corona-Virus kann vor allem

für ältere oder kranke Menschen

gefährlich sein.

In ganz Europa werden momentan

Veranstaltungen abgesagt,

bei denen sich viele Menschen versammeln.

So soll verhindert werden,

dass sich viele Menschen

mit dem Corona-Virus anstecken.

Vincent Bueno hätte dieses Jahr

für Österreich beim ESC gesungen.

Ob die Sänger vom Jahr 2020

nächstes Jahr mitmachen dürfen,

ist noch nicht sicher.

Die Veranstalter vom ESC

haben das noch nicht entschieden.