Der Europäische Gerichtshof stärkt die Rechte von Kunden

Link zum Original-KURIER-Artikel

Viele Menschen lassen sich

gerne Produkte nach Hause liefern.

Gerade wenn es um schwere

oder große Produkte geht,

ist eine Lieferung praktisch.

Manchmal kommen die Produkte aber

beschädigt beim Kunden an.

Wenn ein schwer zu transportierendes Produkt

beschädigt beim Kunden ankommt,

muss er das Produkt in Zukunft

nicht mehr selbst zurückschicken.

Wenn der Transport für den Kunden

zu umständlich ist, muss sich der Verkäufer

um den Transport kümmern.

Es kommt aber immer auf das Produkt an,

das man zurückschicken möchte

und auf die einzelnen Umstände.

Das ist ein Beschluss vom Europäischen Gerichtshof.

Der Europäische Gerichtshof prüft,

ob sich alle Mitgliedsländer an die Gesetze der EU halten.

Der Europäische Gerichtshof entscheidet auch,

wie Gesetze gemeint sind

und wie sie angewendet werden sollen.