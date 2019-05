Der erste schwimmende Kuhstall der Welt

Link zum Original-KURIER-Artikel

In der Stadt Rotterdam in Holland

gibt es seit kurzer Zeit den

ersten Kuhstall auf dem Wasser.

In dem Kuhstall leben 32 Kühe.

Außerdem gibt es dort Maschinen

die die Kühe melken, Maschinen,

die sauber machen und ein Futterband.

Wenn die Kühe auf die Wiese wollen,

gibt es eine grüne Wiese neben dem Kuhstall.

Der schwimmenden Kuhstall ist auch

für die Umwelt sehr gut.

Auf dem Dach sind zum Beispiel Solarpanele.

Solarpanele sind Platten, in denen

das Sonnenlicht gespeichert wird.

Das Regenwasser wird gesammelt und gereinigt.

Das Regenwasser kann man dann

wieder als Wasser nutzen.

Die Produkte aus Milch gibt es auf dem

schwimmenden Kuhstall selbst zu kaufen.

In Holland gibt es immer weniger Land

zum Anbauen und für die Kühe.

Die Meere werden immer größer

und in Rotterdam gibt es viele Unwetter

und es kann auch vorkommen,

dass es Überschwemmungen gibt.

Deswegen sind die Kuhställe

auf dem Wasser sehr sinnvoll.

Derzeit sind außerdem ein

schwimmender Hühnerstall und ein

schwimmendes Gewächs-Haus geplant.