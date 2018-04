Der Beweis: Kinder erholen sich schneller als Erwachsene

Link zum Original-KURIER-Artikel

Sport-Wissenschaftler haben bestätigt,

was viele Eltern und Erwachsene

sich schon lange gedacht haben.

Kinder zwischen 8 und 12 Jahren haben ein

Durchhalte-Vermögen wie Ausdauer-Sportler.

Kinder haben Muskeln, die nicht so einfach müde werden.

Sie erholen sich auch schneller von einem

anstrengendem Training.

Das haben französische Sport-Wissenschaftler

in einer Untersuchung herausgefunden.

Die Wissenschaftler haben dafür 12 Buben,

12 untrainierte Erwachsene und 13 Erwachsene,

die Ausdauer-Sport machen, untersucht.

Dabei hatten die 12 Buben, im Alter von 8-12 Jahren,

so gute Werte, wie die 13 trainierten Sportler.

Ihre Werte waren damit auch sehr viel besser,

als die von den 12 untrainierten Erwachsenen.

Die Forscher haben herausgefunden,

wie die Kinder das machen.

Kinder nutzen den sogenannten „aeroben Stoffwechsel“.

Beim „aeroben Stoffwechsel“ wird Sauerstoff

aus dem Blut verwendet,

damit der Körper mehr Energie hat.

Wenn das nicht ausreicht, verwandelt der Körper

von Kindern „Glukose“ in „Laktat“ um.

Glukose ist der wichtigste Energie-Lieferant

für den menschlichen Körper.

Laktat ist ein Salz in der Milchsäure

im menschlichen Körper, das für Muskeln wichtig ist.

Die Kinder haben sich sogar noch schneller von

dem Training erholt, als die erwachsenen Sportler.

Das Blut der Kinder hat das Laktat im Körper

auch schneller wieder abgebaut.

Die Forscher denken, dass das der Grund

dafür sein könnte, warum Kinder nicht so schnell

müde werden wie Erwachsene.

Im Jahr 2017 haben norwegische Forscher bewiesen,

dass Kinder auch geistig gesünder sind,

wenn sie sich viel bewegen.

Die Untersuchung hat gezeigt, dass Kinder,

bei der Untersuchung weniger Depressionen haben.

Depressionen sind eine geistige Störung,

bei der man sich oft sehr traurig fühlt,

auf nichts Lust hat und keine Hoffnung hat.

Durch viel Bewegung können sich Kinder selbst vor

Depressionen schützen.