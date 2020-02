Der bekannte Schauspieler Kirk Douglas ist mit 103 Jahren gestorben

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 5. Februar ist Kirk Douglas gestorben.

Kirk Douglas wurde 103 Jahre alt.

Er war ein bekannter Schauspieler aus den USA.

Douglas spielte in mehr als 80 Filmen mit.

Am 9. Dezember 1916 wurde Kirk Douglas im

amerikanischen Bundesstaat New York geboren.

Eigentlich hieß er Issur Danielovitch Demsky.

Später nannte er sich Kirk Douglas.

Er lebte mit seinen Eltern und seinen Geschwistern

in einem Armenviertel in der Stadt Amsterdam.

Die Stadt ist ebenfalls im Bundesstaat New York.

Kirk Douglas hatte mehrere Jobs, damit er sich

die Ausbildung zum Schauspieler leisten konnte.

Im Jahr 1946 spielte er in seinem ersten Film

„Die seltsame Liebe der Martha Ivers“ mit.

Berühmt wurde er im Jahr 1960

mit dem Film „Spartacus“.

Kirk Douglas war zweimal verheiratet

und hatte 4 Söhne.