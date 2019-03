Der Ausstieg von Großbritannien aus der EU wird verschoben

Großbritannien sollte am 29. März aus der EU austreten.

Die britische Regierungs-Chefin Theresa May hat deswegen

mit der EU einen Vertrag ausgehandelt.

Die britischen Politiker lehnten den Brexit-Vertrag

von Regierungs-Chefin May und der EU aber zweimal ab.

Die Europäische Union, auch EU genannt,

ist eine Gruppe von europäischen Ländern, die zusammenarbeiten.

Der EU-Austritt von Großbritannien wird auch Brexit genannt.

Am 21. und 22. März gab es ein Treffen von Vertretern der EU

mit der britischen Regierungs-Chefin Theresa May.

Dabei wurde beschlossen, dass der Austritt von Großbritannien

aus der Europäischen Union verschoben wird.

Es gibt 2 Möglichkeiten für einen Austritt von Großbritannien

aus der EU.

Wenn die Politiker in Großbritannien für den Brexit-Vertrag

von May und der EU stimmen, tritt Großbritannien

am 22. Mai aus der EU aus.

Wenn die britischen Politiker gegen den Brexit-Vertrag

von May stimmen, ist unklar, wie es weitergeht.

Die britischen Politiker müssen dann der EU sagen,

was sie weiter vorhaben.

Es wäre möglich, dass Großbritannien

dann ohne Vertrag aus der EU austritt.

Dies wollen viele Politiker in Großbritannien aber nicht.

Sie befürchten Schwierigkeiten für die Wirtschaft

in Großbritannien und in der EU.