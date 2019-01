Der älteste Mann der Welt ist gestorben

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der älteste Mann der Welt ist im Alter von

113 Jahren gestorben.

Sein Name war Masazo Nonaka.

Die Familie von Nonaka gab seinen Tod vor

einigen Tagen öffentlich bekannt.

Das „Guinness-Buch der Rekorde“ hat Nonaka als

den ältesten Menschen der Welt anerkannt.

Im „Guinness-Buch der Rekorde“ werden jedes Jahr

die Rekorde von Menschen zusammengefasst.

Ein Rekord ist, wenn man etwas schafft, das noch nie

geschafft wurde.

Nonaka kam am 25. Juli 1905 auf die Welt.

Er wurde in Japan auf der Hauptinsel Hokkaido geboren.

Die Frau von Nonaka ist im Jahr 1992 gestorben.

Mit ihr hat er 2 Söhne und 3 Töchter großgezogen.

Die Familie lebte in der Stadt Ashoro, die sich

auf der Hauptinsel Hokkaido befindet.

Nonaka war aber nicht der älteste Mann, der je gelebt hatte.

Der Japaner Jiroemon Kimura ist 116 Jahre alt geworden.

Kimura starb im Jahr 2013.

Japan ist dafür bekannt, dass die Einwohner

eine sehr hohe Lebenserwartung haben.

Das heißt, dass die Menschen dort meistens

sehr alt werden.

Am Ende vom Jahr 2018 wurden fast 70 000

Menschen im Alter von 100 oder mehr Jahren festgestellt.

Die meisten Menschen, die sehr alt werden, sind Frauen.

Das lange Leben der Japaner liegt unter anderem an

der gesunden Ernährung und Fortschritte in der Medizin.

Die älteste lebende Frau ist die Japanerin Kane Tanaka.

Tanaka ist 116 Jahre alt und lebt noch.

Sie wurde am 2. Jänner 1903 geboren.

Als der ältester Mensch wird aber die Französin

Jeanne Calment angesehen.

Calmet ist im Jahr 1997 gestorben und war 122

Jahre alt.

Einige Forscher zweifeln daran, dass Calmet wirklich

so alt geworden ist.

Es gibt aber keine eindeutigen Beweise dafür,

dass das Alter von Calmet gefälscht worden ist.