Der 2. Copa-Beach-Abschnitt hat geöffnet

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der 2. Copa-Beach-Abschnitt

ist ab 3. Juni 2019 geöffnet.

Der Bereich vom Restaurant Rembetiko

bis zum Sportplatz der Volks-Schule Donau-City

wurde in den letzten Wochen umgebaut.

Der Copa-Beach ist ein Strand,

in Kaisermühlen bei der Neuen Donau.

Der Copa-Beach ist ein Erholungsgebiet

mitten in der Stadt.

Die Fläche ist 41 000 Quadratmeter groß.



Bei den Umbau-Arbeiten entstanden

eine Liegeterasse, ein Park und neue Fußwege.

Zusätzlich gibt es Sandflächen mit Liegestühlen,

3 Trinkbrunnen und 1 Dusche.

Am Copa-Beach gibt es außerdem 8 Lokale,

die unterschiedliches Essen und Trinken anbieten.

Es gibt auch 2 Cocktail-Bars.

Die Bauarbeiten für den 3. von insgesamt 4. Abschnitten

vom Copa Beach beginnen im Jahr 2020.

Bei diesen Bauarbeiten geht es um technische Erneuerungen.

Wasser, Kanal, Strom und

die öffentliche Beleuchtung werden neu gebaut.