Demonstration gegen „Akademikerball“ in Wien

Link zum Original-KURIER-Artikel

In der Wiener Hofburg findet am 25. Jänner wieder

der „ Akademikerball“ der FPÖ statt.

Die Hofburg ist der Amts-Sitz

vom österreichischen Bundespräsidenten.

Die Organisation „ Offensive gegen Rechts“ hat am 15. Jänner

bekannt gegeben, dass sie wieder gegen den Ball demonstrieren wollen.

Sie wollen zeigen,

dass sie mit der Politik der FPÖ nicht einverstanden sind.

Sie sagen, dass am Akademiker-Ball viele

rechtsextreme Leute teilnehmen.

Rechtsextreme Menschen glauben,

dass nicht alle Menschen gleich viel wert sind.

Die Demonstration beginnt um 17 Uhr vor der Universität Wien.

Demonstrieren bedeutet, dass Menschen gemeinsam

auf die Straße gehen und fordern,

dass sich bestimmte Dinge ändern.

Käthe Lichter ist ein Mitglied der Organisation „ Offensive gegen Rechts“.

Lichter sagte, dass sie gegen den Akademikerball demonstrieren,

weil sie mit der Demonstration ein deutliches Zeichen gegen

rechtextreme Menschen setzen wollen.

Sie meinte auch, dass die Demonstrationen nicht

nur gegen den Akademikerball sind.

Lichter sagte, dass sie auch gegen die Regierung

und gegen Reiche und Firmen demonstrieren.

Die Organisation wandte sich auch an die Wiener Polizei

und bat sie, bei der Demonstration nicht die Beherrschung

zu verlieren.

Es gab nämlich schon oft Streit zwischen Demonstranten

und der Polizei.