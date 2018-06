Das zweitgrößte Korallenriff der Welt ist nicht mehr bedroht

Link zum Original-KURIER-Artikel

Das Belize-Korallenriff ist nicht mehr

von der Zerstörung bedroht.

Korallen sind Lebewesen unter Wasser,

die wie Pflanzen aussehen.

Sie zählen aber zu den Tieren.

Das Belize-Korallenriff ist das zweitgrößte Korallenriff der Welt.

Es zählte seit dem Jahr 2009 zu den

bedrohten Orten der Welt.

Das war bisher so, weil besonders die Lieferung

von Öl das Korallenriff gefährdet hat.

Umweltschützer haben seit Jahren ein Verbot

für die Öl-Lieferungen gefordert.

Ende 2017 haben Politiker von Belize

die Öl-Lieferungen verboten.

Das Belize-Korallenriff zählt damit nicht mehr

zu den bedrohten Orten der Welt.

Auch die Mangroven-Wälder in dem Gebiet sind gefährdet,

weil dort sehr viele Gebäude gebaut werden.

Mangroven-Wälder bestehen aus Bäumen

und Sträuchern, die sich an die Lebens-Bedingungen

von Meeresküsten angepasst haben.

In der Nähe der Mangroven-Wälder laichen viele Fischarten.

Das bedeutet, sie legen ihre Eier im Wasser,

aus denen später Fische werden.

Das Belize-Korallenriff ist über 380 Kilometer lang.

Ein Kilometer entspricht 1000 Metern.

An manchen Stellen von der Küste Belize

ist das Korallenriff nur einige 100 Meter

vom Land entfernt.