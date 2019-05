Das war der 3. Selbstvertretungs-Tag vom FSW

Am 6. Mai 2019 fand zum 3. Mal

der Selbstvertretungs-Tag in Wien statt.

Die Veranstaltung hatte das Motto: „Wir bestimmen selbst!“.

Es ging dabei um verschiedene Bereiche

von Selbstbestimmung und Mitbestimmung

für Menschen mit Behinderung.

Mit Selbstbestimmung ist gemeint, dass jeder Mensch selbst

darüber entscheiden darf, wie er leben möchte.

Mitbestimmung heißt, dass man in allen Bereichen,

die einen selbst betreffen, mitentscheiden kann.



Am 3. Selbstvertretungs-Tag haben

ungefähr 200 Menschen teilgenommen.

Dabei konnten sich Menschen mit Behinderungen

untereinander und mit den Mitarbeitern vom

Fonds Soziales Wien, austauschen.

Der FSW möchte, dass die Rechte von

Menschen mit Behinderung gestärkt werden.

Das ist auch ein Ziel von der Veranstaltung.

Der Fonds Soziales Wien wird mit FSW abgekürzt.

Der FSW sorgt dafür, dass Menschen in Wien,

die Unterstützung bekommen, die sie brauchen.

Der FSW bietet verschiedene Angebote

in den Bereichen Behinderten-Hilfe an.



Beim Selbstvertretungs-Tag gab es

verschiedene Arbeitsgruppen

für verschiedene Themen-Bereiche.

In den Arbeitsgruppen wurde viel miteinander gesprochen.

Der Selbstvertretungs-Tag ist eine Möglichkeit dafür,

um miteinander ins Gespräch zu kommen.

Das ist ganz besonders wichtig.

Der FSW nutzt die Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen dafür,

um seine Angebote für Menschen mit Behinderung

weiter zu entwickeln und zu vergrößern.



Der 3. Selbstvertretungs-Tag wurde fast ein Jahr lang geplant.

Auch 12 Menschen mit Behinderung haben den Tag mitgeplant.

Sie haben die Veranstaltung auch moderiert.

Dabei haben sie Unterstützung bekommen.

Der Tag wurde so gestaltet, damit

möglichst alle Menschen, alles verstehen konnten.

Alle Texte waren in leichter Sprache geschrieben und

es gab auch gezeichnete Zusammenfassungen und

Übersetzungen in Gebärdensprache.