Das sind die Regeln fürs Fahren mit Elektro-Rollern

Ab 1. Juni gelten für die Fahrer

von Elektro-Rollern einige neue Regeln.

Elektro-Roller sind Roller mit einem Motor.

Der Motor wird mit Strom betrieben.

Die Elektro-Roller werden mit E-Roller abgekürzt.

In Zukunft haben E-Roller-Fahrer die gleichen

Rechte und Pflichten wie Radfahrer.

Das sind die neuen Regeln:

E-Roller-Fahrer dürfen dort,

wo es auch Fahrrädern erlaubt ist,

gegen die Einbahn fahren.



Fahrer von E-Roller dürfen nicht

ohne Frei-Sprechanlage telefonieren.

Eine Frei-Sprechanlage is eine technische Einrichtung

fürs Handy, mit der der Lenker freihändig telefonieren kann.



Fahrer müssen, sowie Radfahrer,

auch die Promille-Grenze von 0,8 einhalten.

In Promille gibt man den Alkohol-Gehalt im Blut

von einem Menschen an.

Das heißt, die Fahrer dürfen nicht betrunken

mit den E-Rollern fahren.



Mit E-Rollern darf man nicht am Gehsteig fahren.

Nur am Radweg darf man mit dem E-Roller unterwegs sein.