Das Rote Kreuz will mehr Stammzellen-Spender finden

In Österreich erhalten 3 Personen am Tag

die Diagnose Blutkrebs.

Bei der Krankheit Blutkrebs

ist die Bildung der Blut-Körperchen gestört.

Bei Blutkrebs bildet der Körper zu viele weiße

Blut-Körperchen und zu wenig rote.

Dadurch kann der Körper

nicht genug Blut produzieren.

Menschen, die Blutkrebs haben,

sind oft blass und müde.

Stammzellen-Transplantationen können

zum Beispiel bei Blutkrebs Leben retten.

Unter Stammzellen-Transplantation versteht man

das Übertragen von Stammzellen von

einem Spender zu einem Empfänger.

Stammzellen sind Zellen im Körper,

die sich unendlich oft teilen können,

um neue Stammzellen zu bilden.

Bei Stammzellen ist noch nicht festgelegt,

welche Funktion sie einmal haben werden.

Stammzellen befinden sich in den Organen

und reifen dort zu bestimmten Zell-Typen heran.

Aus Stammzellen können zum Beispiel

Muskelzellen, Nervenzellen, Hautzellen,

Knochenzellen oder Blutzellen werden.

Eine Stammzellen-Spende ist oft

die letzte Rettung für Betroffene.

Es ist aber sehr schwierig,

einen passenden Spender zu finden.

Bei 2 von 10 Patienten kann kein

passender Spender gefunden werden.

Obwohl es weltweit 31 Millionen

registrierte Stammzellen-Spender gibt.

Je mehr Spender sich melden, umso größer

ist die Chance, schwerkranken Menschen zu helfen.

Das Rote Kreuz ist auch dankbar für Geldspenden.

Um neue Spender zu registrieren, sind nämlich

teure Labor-Untersuchungen notwendig.

Im Vergleich zu Österreich, hat Deutschland

über 100 Mal mehr Stammzellen-Spender.

In Österreich sind fast die Hälfte von allen

Spendern über 45 Jahre alt.

Das Maximal-Alter für das Spenden ist 55 Jahre.

Die Registrierung dauert nur ein paar Minuten.

Mögliche Spender von 18 bis 45 Jahren,

können sich online anmelden.

Sie erhalten dann ein Paket per Post in dem

Wattestäbchen für die Probe sind.

Das Wattestäbchen wird genutzt, um einen

Wangen-Abstrich zu machen.

Das heißt, man streift damit im Mund,

an der Innenseite von der Wange entlang.

Dann schickt man die Probe ans Labor.

Im Labor werden die Proben dann untersucht

und die Informationen kommen dann in eine Liste.

Wenn man als Spender für einen Patienten

in Frage kommt, wird man kontaktiert.