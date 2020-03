Das Gasthaus „Steirereck“ kocht täglich für 500 Helfer

In Wien gibt es das Gasthaus „ Steirereck“.

Das Steirereck ist in ganz Österreich bekannt.

Dort wird nämlich sehr gut gekocht.

Wegen dem Corona-Virus musste das

Steirereck vorübergehend schließen.

Die Besitzer und die Köche vom Steirereck

haben sich aber etwas Besonderes überlegt.

Sie möchten die Menschen unterstützen,

die den ganzen Tag im Einsatz sind,

um die Bevölkerung zu schützen.

Deshalb kochen sie gemeinsam täglich 500 Menüs.

Das Essen wird dann an Helfer von der Feuerwehr,

Helfer von der Polizei

und Helfer in anderen Bereichen, verteilt.

Heinz Reitbauer und Birgit Reitbauer

sind die Besitzer vom Steirereck.

Das Ziel der beiden ist es,

sogar doppelt so viele Menüs am Tag zu

kochen und zu verteilen.

Zur Zeit kochen 10 Köche freiwillig

bei dieser Hilfs-Aktion mit.

Auch die Köche halten in der Küche

1 Meter Sicherheits-Abstand zueinander.

Abstand zueinander einzuhalten,

ist momentan sehr wichtig.

Dadurch steckt man sich weniger leicht an.

Schon mehrere Firmen unterstützen das Steirereck

bei dieser Hilfs-Aktion mit Lebensmittel-Spenden.

Es werden aber immer noch Firmen gesucht,

die Lebensmittel und umweltfreundliches

Verpackungs-Material spenden können.

Firmen die spenden möchten, können sich

direkt beim Gasthaus Steirereck melden.