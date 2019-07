Das 10. Popfest in Wien startet am 25. Juli

Link zum Original-KURIER-Artikel

Vom 25. Juli bis 28. Juli 2019 werden

70 Musiker aus Österreich am Popfest zu sehen sein.

Auf 10 verschiedenen Bühnen wird es von

Donnerstag bis Sonntag viele Konzerte geben.

Die Bühnen sind rum den Karlsplatz verteilt.

Am Sonntag-Nachmittag gibt es außerdem

Autoren-Lesungen im Karlsgarten.

Der Eintritt zum Popfest ist frei.



Donnerstag, 25. Juli:

Eröffnet wird das Popfest am 25. Juli

auf der Seebühne vor der Karlskirche.

Die Seebühne ist im Brunnen

vor der Karlskirche aufgebaut.

Um 18:30 Uhr eröffnet die Rapperin

„Ebow“ die Veranstaltung.

Danach tritt die Soul-Sängerin

„Lylit“ auf der Seebühne auf.

„ Clara Luzia“ gibt um 21:00 Uhr

ein Konzert im Wien Museum.



Freitag, 26.Juli:

Am 26. Juli um 20:00 Uhr gibt

„Lou Asril“ ein Konzert auf der Seebühne.

Um 23:00 Uhr treten „My Ugly Clementine“

im Prechtlsaal in der Technischen Universität auf.



Samstag, 27. Juli:

Am 27. Juli um 20:00 geben „Avec“

ein Konzert auf der Seebühne.

Anschließend gibt „Soia“ dort ein Konzert.

Um 23:00 Uhr tritt der Rapper Monobrother

im Prechtlsaal in der Technischen Universität auf.



Sonntag, 28. Juli:

Am 28. Juli wird es etwas ruhiger.

Da finden nur noch auf 2 Bühnen

Veranstaltungen statt.



Alle Informationen findet man auf der

Internetseite:

https://popfest.at