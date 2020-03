„Dance Ability": Eine Tanzart die für alle erfunden wurde

„Dance Ability" ist eine Tanzart.

Diese Tanzart wurde für alle Menschen erfunden.

Es soll dabei niemand ausgeschlossen werden.

Egal ob mit oder ohne Behinderung.

Egal ob alt oder jung.

Egal woher.

Jeder kann mitmachen.

Dance Ability ist eine freie Tanzart.

Das heißt es werden beim Tanzen keine

genauen Bewegungen vorgegeben.

Man kann so tanzen, wie man sich fühlt.

Dabei nutzt man Augenkontakt und Berührungen.

Es ist nicht wichtig, ob man vorher

schon einmal in einem Tanzkurs war oder nicht.

Durch Dance Ability sollen Menschen zusammenkommen,

um gemeinsam Spaß beim Tanzen zu haben.

Jeder soll dabei vom anderen lernen.

Dance Ability wird auf der ganzen Welt getanzt.

In Innsbruck leitet Frau Christine Rielger

einen Dance Ability Kurs.

Das Besondere an ihr ist,

dass sie in einem Rollstuhl sitzt.

Sie findet:

„Wer atmen kann, kann auch tanzen“

Momentan finden wegen der „Ausgangsbeschränkung“

solche Kurse nicht statt.

Wer Interesse hat, kann sich derweil

zum Beispiel Videos von der Tanzart

Dance Ability im Internet anschauen.