Corona-Virus: Wie man Kindern die Angst davor nimmt

In Kindergärten und Schulen werden

Kinder und Jugendliche bereits

über das Corona-Virus informiert.

Das Corona-Virus kann

zu einer Lungenkrankheit führen.

Kinder und Jugendliche können

wegen dem Virus Angst bekommen.

In solchen Fällen ist es wichtig,

dass man mit den Kindern ausführlich

über das Virus redet und sie aufklärt.

Man sollte ihnen zum Beispiel sagen,

dass die Ansteckungsgefahr

in Österreich derzeit klein ist.

Es ist auch wichtig zu erwähnen,

wie man eine Ansteckung am besten verhindert.

Man sollte sich täglich mehrmals

ungefähr 20 Sekunden lang die Hände waschen

und nicht in der Nähe von kranken Menschen sein.

Wenn Kinder im Internet Nachrichten

über das Corona-Virus lesen,

kann das ebenfalls schlecht sein.

Viele Zeitungen machen den Menschen

mit ihren Berichten Angst.

Man sollte Kindern deswegen Nachrichten

auf Internet-Seiten zeigen, die auch

Gutes vom Corona-Virus berichten.

Es werden nämlich immer mehr Menschen wieder gesund

und immer weniger stecken sich mit dem Virus an.