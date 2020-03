Corona-Virus: Regierung gibt neue Schutzmaßnahmen bekannt

Am 30. März gab die österreichische Regierung

neue Maßnahmen zum Schutz vor dem Corona-Virus bekannt.

Ab Anfang April werden deshalb Mund- und Nasenschutz-Masken

vor allen österreichischen Supermärkten an alle Kunden verteilt.

Man muss diese Masken tragen,

damit man den Supermarkt betreten darf.

Durch das Tragen der Schutzmaske schützt

man seine Mitmenschen vor einer Ansteckung.

Außerdem soll es in den Supermärkten am Boden Markierungen geben,

damit die Menschen Abstand zueinander halten.

Alle Österreicher, für die der Corona-Virus

besonders gefährlich sein kann,

sollen nicht mehr in die Arbeit gehen müssen.

Auch alle Hotels in Österreich werden geschlossen.

Die Schulen bleiben weiterhin geschlossen.

Es ist unklar, wie lange die Maßnahmen dauern werden.

Am 6.April spricht die Regierung das nächste Mal

über die neusten Entwicklungen zum Coronavirus.