Corona-Virus: Obdachlose Menschen brauchen Unterstützung

Wegen dem Corona-Virus gibt es in Österreich

weniger freiwillige Helfer für obdachlose Menschen.

Deswegen bittet Klaus Schwertner,

der Chef der Wiener „ Caritas“, um Geld-Spenden

für die „ Gruft“ in Wien.

Die Gruft ist eine Einrichtung für obdachlose Menschen in Wien.

Normalerweise kochen freiwillige Helfer in Gruppen

Essen für die obdachlosen Menschen.

Wegen dem Corona-Virus gibt es jetzt weniger Helfer.

Auf der folgenden Internetseite kann man

Geld spenden, damit die „ Caritas“ Lebensmittel

für obdachlose Menschen bezahlen kann.

https://www.facebook.com/donate/

1500613360098189/1799989746826380/

Schwertner sagt auch, dass man obdachlose Menschen

auf der Straße fragen soll, ob sie etwas brauchen.

Man kann Ihnen zum Beispiel Taschentücher

oder etwas zu essen geben.