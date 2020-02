Corona-Virus: Menschen aus Asien wehren sich gegen Ausgrenzung

Link zum Original-KURIER-Artikel

Das Corona-Virus sorgt momentan

auf der ganzen Welt für Aufregung.

Das Corona-Virus ist eine Lungen-Krankheit

die Anfang Jänner 2020 entdeckt wurde.

Weil das Corona-Virus zuerst in China

aufgetreten ist, denken jetzt viele,

dass jeder asiatische Mensch krank sein könnte.

Deshalb werden in den letzten Wochen

Asiaten auf der ganzen Welt

schlecht behandelt und ausgegrenzt.

Viele vermeiden den Kontakt zu allen Menschen,

die asiatisch aussehen.

Im Staat Malaysia wurde sogar eine Aktion gestartet.

Bei der Aktion wurde ein Einreise-Verbot

für Menschen aus China gefordert.

Die Aktion wurde in Malaysia von

mehr als 400 000 Menschen unterstützt.

Viele asiatische Menschen fühlen sich

ungerecht behandelt und ausgegrenzt.

Deshalb sprechen jetzt viele Betroffene

auf der Internetseite „ Twitter“ über ihre Erlebnisse.

Dabei benutzen sie den Hashtag #ichbinkeinVirus.

Ein Hashtag ist ein Stichwort und zeigt,

dass ein Beitrag im Internet

zu einem bestimmten Thema gehört.

Die Betroffenen erzählten zum Beispiel,

dass sie von allen möglichen Menschen gefragt werden,

ob sie das Corona-Virus haben.

Es ist ungerecht, alle Menschen aus Asien

schlecht zu behandeln, nur weil

das Corona-Virus aus China kommt.

Nicht jeder asiatische Mensch hat das Corona-Virus.

Die Länder in denen es schon Ansteckungen

mit der Krankheit gab, tun alles um zu verhindern,

dass sich das Corona-Virus weiter ausbreitet.

Wissenschaftler arbeiten an einem Medikament

gegen das Corona-Virus.