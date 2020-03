Corona-Virus in Österreich: Aktuelle Infos

Seit 16. März gilt in ganz Österreich

eine Ausgangsbeschränkung.

Das bedeutet, dass Menschen ihre Wohnung

oder ihr Haus nicht verlassen sollen,

außer wenn es wirklich notwendig ist.

Beschlossen wurde das

von der österreichischen Regierung.

Die Regelungen sollen bewirken,

dass sich das Corona-Virus langsamer ausbreitet.

Die Regierung teilte vor Kurzem mit,

dass die Ausgangsbeschränkung

vorerst bis 14. April gültig bleibt.



In einigen Gebieten in Österreich wurden

zusätzlich zur Ausgangsbeschränkung

noch strengere Regelungen bestimmt.

In Tirol dürfen die Menschen zum Beispiel

ihre Heimat-Gemeinden nicht verlassen.

Auch in einigen Gebieten in den Bundesländern

Vorarlberg, Salzburg und Kärnten, gibt es

zusätzlich strengere Regelungen.

Der Grund dafür ist, dass es dort besonders

viele Ansteckungen mit dem Corona-Virus gab.



Um die Mitarbeiter von Geschäften zu schützen,

wurden die Öffnungszeiten verkürzt.

Geschäfte dürfen vorübergehend nur mehr

bis 19:00 Uhr offen haben.



Gute Nachrichten gibt es im Bereich freiwillige Hilfe:

Es haben sich schon mehr als 2500 junge Männer gemeldet,

die einen freiwillig Zivildienst leisten möchten.

Zivildienst heißt: Dienst an der Bevölkerung.

Die freiwilligen Zivildiener werden

in verschiedenen Bereichen eingesetzt.

In den Bereichen Altenpflege,

Behindertenpflege oder Rettung,

werden sie zum Beispiel als Helfer gebraucht.