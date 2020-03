Corona-Virus: Ganz Italien wird zur Sperrzone

hLink zum Original-KURIER-Artikel

Am 9. März beschloss die Regierung von Italien

einen wichtigen Schritt zum Schutz

vor dem Corona-Virus.

Das Corona-Virus ist eine Lungenkrankheit,

die im Dezember 2019 in China entdeckt wurde.

Die Anzeichen vom Corona-Virus

sind Fieber, Kopfschmerzen, Halsschmerzen

und Probleme beim Atmen.

Die Krankheit verbreitet sich schnell.

In Italien gibt es europaweit

die meisten Fälle vom Corona-Virus.

Deshalb beschloss die Regierung in Italien,

das Land zur Sperrzone zu machen.

Das bedeutet, dass alle italienischen Bürger

in Italien bleiben müssen.

Italiener dürfen nur dann das Land verlassen,

wenn es ein dringender Ausnahmefall ist.

Außerdem wurden Versammlungen

im Freien verboten.

Bis zum 3. April sind in ganz Italien alle Schulen,

Kindergärten und Universitäten geschlossen.

Es sind auch ungefähr

4 000 Österreicher in Italien.

Das österreichische Außenministerium

empfiehlt den Urlaubern,

dringend nach Österreich zurückzukommen.