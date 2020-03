Corona-Virus: Die Regierung gibt neue Infos bekannt

Am 24. März hat die Regierung in Österreich

über die aktuelle Lage wegen dem Corona-Virus gesprochen.

Die Zahlen an Corona-Erkrankungen steigen weiter an.

Aber fast alle Erkrankten in Österreich

haben einen ungefährlichen Krankheits-Verlauf.

Gefährlich ist der Corona-Virus vor allem für ältere Menschen.

Die Regierung ruft die Bürger auf,

weiterhin die Ausgangs-Beschränkungen einzuhalten.

Seit 16. März gilt in ganz Österreich

eine Ausgangs-Beschränkung.

Das bedeutet, dass Menschen ihre Wohnung

oder ihr Haus nicht verlassen sollen,

außer wenn es wirklich notwendig ist.

Man weiß noch nicht,

wie lange die Ausgangs-Beschränkungen gelten werden.

Erst am 27. März kann die Regierung mehr dazu sagen.

Die Regierung möchte, dass 15 000 Corona-Tests

pro Tag durchgeführt werden.

Nur wenn viel getestet wird,

bekommt man einen besseren Überblick über die aktuelle Lage.

Die Regierung arbeitet daran, dass genug

Schutz-Ausrüstung zur Verfügung steht.

Aus China werden 20 Millionen Schutzmasken

nach Österreich geliefert.

Für den Pflegebereich will die Regierung

100 Millionen Euro ausgeben.

Außerdem gibt es auch

Geld-Förderungen für Firmen.