Corona-Virus: Die österreichische Regierung bestimmt Regeln zum Schutz

Die Regierung von Österreich möchte

die Menschen vor dem Corona-Virus schützen.

Deshalb hat die Regierung am 10. März 2020

Maßnahmen verkündet, die vor dem Corona-Virus

schützen sollen.

Mit den Maßnahmen soll verhindert werden, dass

sich das Corona-Virus in Österreich stark ausbreitet.



Ab sofort gelten folgende Bestimmungen:



Es gibt ein Verbot für große Veranstaltungen.

Das bedeutet:

Alle Veranstaltungen die drinnen stattfinden und

an denen mehr als 100 Menschen teilnehmen,

sind ab sofort verboten.

Alle Veranstaltungen die draußen stattfinden und

an denen mehr als 500 Menschen teilnehmen,

sind ebenfalls verboten.

Davon betroffen sind zum Beispiel Konzerte,

Fußball-Spiele oder Theater-Besuche.

Die Universitäten werden auch geschlossen.

Es gilt außerdem ein Einreise-Stopp für Menschen die von

Italien nach Österreich kommen wollen.

Nur die Österreicher die jetzt noch in Italien sind,

sollen nach Österreich geholt werden.

Dann müssen sie aber 2 Wochen lang zuhause bleiben

und werden von anderen Menschen getrennt.

Das wird zur Vorsicht gemacht, damit sie niemanden

anstecken, falls sie selbst das Corona-Virus haben.



Die Regierung bittet alle Österreicher, in nächster Zeit

weniger persönlichen Kontakt

zu anderen Menschen zu haben.

Das kann helfen, dass sich das Corona-Virus

nicht zu stark in Österreich ausbreitet.