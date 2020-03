Corona-Virus: Ab 16. März 2020 werden Schulen geschlossen

Link zum Original-KURIER-Artikel



Ab 16. März werden in ganz Österreich

Schulen geschlossen bleiben.

Das wurde von der österreichischen

Regierung beschlossen.

Die Schulen bleiben zu,

damit sich das Corona-Virus

nicht weiter ausbreitet.



Ab 16. März 2020 bleiben Oberstufen-Schulen

in ganz Österreich zu.

Die betroffenen Schüler sind im Alter von 14-18 Jahren.

Sie brauchen nicht mehr unbedingt jemand

der sie beaufsichtigt.

Ab 18. März sollen dann alle Hauptschüler,

Unterstufen-Schüler, Volksschüler und

Kindergarten-Kinder zu Hause bleiben.

Die betroffenen Kinder sind zwischen 3 und 14 Jahre alt.

Das gilt aber nur, wenn sie jemand betreuen kann.

Die Kinder, die nicht zu Hause betreut werden können,

werden in den Schulen von Lehrern betreut.

Die Schulen werden bis 14. April, das ist bis

nach den Osterferien, zu bleiben.



Die Regierung sagt, dass alle Kinder die zu Hause

bleiben können, auch zu Hause bleiben sollen.

Die Regierung sagt auch, wenn zu viele

Schüler in die Schule kommen,

muss man sich etwas neues Überlegen.

Während es keinen Unterricht in den Schulen gibt,

bekommen die Schüler Haus-Aufgaben

mit nachhause oder müssen Aufgaben am Computer machen.