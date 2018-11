Christin "Asia Bibi" aus dem Gefängnis in Pakistan entlassen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 8. November 2010 wurde die Christin " Asia Bibi"

von einem Gericht zur Todes-Strafe verurteilt.

Bibi kommt aus Pakistan.

Ihr wurde vorgeworfen, dass sie den islamischen Propheten

Mohammed beleidigt hat.

Der Prophet Mohammed hat die Religion Islam gegründet.

Asia Bibi wurde wegen angeblicher Beleidigung

vom Propheten Mohammed zu 9 Jahren Gefängnis verurteilt.

Am 31. Oktober 2018 wurde die Todesstrafe gegen Bibi

vom Obersten Gericht aufgehoben.

Nachdem der Freispruch bekannt wurde,

gab es heftige Proteste von Muslimen in Pakistan.

Bei einem Protest zeigt man öffentlich,

dass man etwas nicht gut findet.

Die Regierung in Pakistan hat sich darauf geeinigt,

dass die Muslime verlangen können,

dass das Gerichts-Verfahren noch einmal stattfindet.

Am 7. November wurde Asia Bibi aus

dem Gefängnis freigelassen.

Zunächst durfte sie nicht aus Pakistan ausreisen.

Ihre Familie bat daraufhin mehrere Länder,

dass sie Bibi aufnehmen.

Bibi durfte dann doch in einem Flugzeug aus Pakistan ausreisen.

Ihr genaues Ziel hat ihr Anwalt zu ihrem eigenen Schutz

nicht verraten.

Pakistan ist nämlich ein streng muslimisches Land.

In Pakistan ist es sehr schlimm, wenn jemand schlecht

über den Islam spricht.

Es kommt deswegen immer wieder zu Morden,

die von Personen verbotenerweise durchgeführt werden.