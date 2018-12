China: 258 Läufer nahmen Abkürzungen beim Halbmarathon

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der Halbmarathon kommt in China gut an.

Ein Halbmarathon ist ein Lauf

der ungefähr 21 Kilometer geht.

In diesem Jahr gab es schon mehr als

1 000 Marathons, auf den Straßen von China.

Es gab aber immer wieder Beschwerden darüber,

dass Läufer sich beim Rennen

nicht an die Regeln gehalten haben.

Daher werden jetzt Kameras eingesetzt,

die Gesichter erkennen können.

So soll überprüft werden,

ob sich alle Läufer an die Regeln halten.

Mit den Kameras soll auch verhindert werden,

dass Läufer mit einer gefälschten Nummer antreten.

Vor Kurzem wurden bei einem Halbmarathon in China

258 Läufer vom Lauf ausgeschlossen.

Auf Verkehrs-Kameras konnte man nämlich sehen,

dass sie Abkürzungen durch Büsche genommen haben.

Ein Teil der Läufer sind auch mit falschen

Startnummern oder mit falschen Namen angetreten.