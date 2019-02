Caritas: Kochen für obdachlose Menschen

Von der Caritas gibt es mehrere Orte, an denen für obdachlose

Menschen gekocht wird.

Es werden immer wieder freiwillige Kochgruppen gesucht.

Interessierte Menschen können sich

einen Termin ausmachen,

um für obdachlose Menschen zu kochen.

Gruppen sollten aus

6 bis 7 Personen bestehen.

Hier kann man sich anmelden:

kochenfuerdiegruft@caritas-wien.at

Telefonnummer 01-587-87-54

Lebensmittel selbst mitbringen

Es sollten Lebensmittel für

ungefähr 220 Personen mitgebracht werden.

Die Lebensmittel kosten ungefähr 400 bis 500 Euro.

Die Lebensmittel werden von den Freiwilligen

selbst eingekauft und geliefert.

Danach kochen die Freiwilligen gemeinsam.

Freiwillige können das Essen

auch selbst an die Obdachlosen ausgeben.



Was muss beachtet werden?

Wichtig ist, dass die Speisen ohne

Alkohol sind.

Freiwillige Köche brauchen auch

eine passende Küchenkleidung.

Es gibt auch ein Kochbuch,

in dem Rezepte und die richtigen Mengen

für so viele Menschen beschrieben sind.

Das Kochbuch findet man hier

https://www.gruft.at/fileadmin/storage/wien/hilfe-angebote/obdach

-wohnen/gruft/gruft-kochbuch.pdf



An diesen Orten kann man für obdachlose

Menschen kochen: In der Gruft,

in der zweiten Gruft

oder im Tageszentrum Hauptbahnhof.

Mehr Infos dazu gibt es hier:

https://www.gruft.at/spenden/kochen-fuer-die-gruft/