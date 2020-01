Brände in Australien: Endlich regnet es

Link zum Original-KURIER-Artikel

Seit September 2019 gibt es in Australien

schlimme Brände.

Solche Brände können zum Beispiel durch Blitzeinschläge

oder durch weggeworfene Zigaretten ausgelöst werden.

In den Bundes-Staaten Victoria, Queensland und

New South Wales gibt es die stärksten Brände.

Durch die Brände sterben sehr viele Tiere

und Menschen verlieren ihr Zuhause.

Am 17. Jänner hat es endlich begonnen,

in diesen Bundes-Staaten zu regnen.

Der Regen kann die Waldbrände nicht ganz löschen.

Der Regen kann aber dabei helfen,

dass die Brände sich nicht ausbreiten.

In Australien hat es in den vergangenen 4 Monaten

nur 4 Mal geregnet.

Laut Wetter-Vorhersagen soll es in Australien

auch am Wochenende regnen.