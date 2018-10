Boxerin mit Kopftuch kämpft gegen Vorurteile

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die muslimische Boxerin, Zeina Nassar lebt in Berlin.

Sie hat es dank einer Regeländerung

mit ihrem Kopftuch in den Boxring geschafft.

Dennoch hat sie mit einigen Vorurteilen zu kämpfen.

Man sah sie blöd an, doch dann akzeptierte man,

dass sie ein Kopftuch beim Boxen trägt.

Die 20-jährige Berlinerin wurde

deutsche Meisterin im Federgewicht.

Im Boxen werden die Sportler

nach ihrem Körpergewicht in Gewichts-Klassen eingeteilt.

Federgewicht ist eine Gewichts-Klasse.

Jetzt will sie zu den Olympischen Spielen nach Tokio.

Zeina Nassar spielt außerdem im Theater,

sie studiert Erziehungs-Wissenschaften und Soziologie.

Zeina Nassar meint, sie will nicht nur

als eine Frau mit Kopftuch gesehen werden,

sondern als eine Boxerin.

Die muslimische Boxerin sagt,

dass ihr Religion wichtig ist.

Sie meint aber auch, dass das Kopftuch

sie nicht vom Sport machen abhalten soll.

Zeina Nassar sagt, dass sie Vorurteile bekämpfen will.

Vor 4 bis 5 Jahren hat man noch

Flaschen hinter ihr her geworfen.

Einige Leute sagten,

dass sie in ihr Land zurück gehen sollte,

obwohl sie einen deutschen Pass hat.

Diese Vorfälle sind in letzter Zeit weniger vorgekommen.

Bevor die muslimische Amateurboxerin

ihren sportlichen Hobbys nachgehen konnte,

musste sie ihre Eltern dazu überreden.

Ihre Eltern hatten Angst um sie.

Zeina Nassar musste ihren Eltern ihre Wünsche

überzeugend mitteilen.

Die Eltern gaben nach und ließen

ihre Tochter dann doch in die Box-Halle.

Zeina Nassar will auch in anderen Ländern boxen.

Seit 2 Wochen hat sie sogar einen Manager

und bekommt immer mehr Anfragen von Medien.

Medien sind zum Beispiel

Internet, Radio, Fernsehen oder Zeitungen.

Zeina Nassar lebt nach ihrem Motto:

Ich mache das, was ich will

und lasse mich von niemanden unterkriegen.