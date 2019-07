Billiges Rind-Fleisch aus Südamerika: Österreich ist dagegen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Länder Argentinien, Brasilien, Paraguay

und Uruguay bilden zusammen Mercosur.

Ende Juni einigten sich die Mercosur-Länder

mit der EU auf einen Handels-Vertrag.

Handels-Verträge zwischen Ländern legen fest,

unter welchen Vorausätzungen Firmen ihre Waren

ins jeweils andere Land bringen dürfen.

Damit ein Handels-Vertrag zwischen EU und Mercosur

gültig wird, müssen das EU-Parlament und die Parlamente

der einzelnen EU-Mitglieds-Staaten zustimmen.

In Österreich sind viele Politiker von

der Landwirtschaft gegen den Handels-Vertrag

zwischen der EU und den Mercosur-Ländern.



Die Mercosur Länder haben andere Standards

bei Umweltschutz, Tierschutz und

Lebensmittel-Qualtät als wir in Europa.

Deshalb haben viele Menschen in Österreich Angst,

dass die Qualität vom Fleisch aus den Mercosur-

Ländern schlecht sein wird.



Die Sorge ist außerdem, dass der billige Preis,

vom Rindfleisch aus den Mercosur Ländern,

den Preis für österreichische Bauern drückt.

Das würde bedeuten, dass die österreichischen

Bauern weniger Geld für ihr Rindfleisch

bekommen würden.



Im Handels-Vertrag werden außerdem weniger

Zölle beschlossen und der Handel mit

Waren soll gestärkt werden.

Zölle sind Geld-Abgaben,

die man zahlen muss, wenn man bestimmte

Waren über eine Grenze bringt.

Dadurch ist der Handels-Vertrag für Unternehmen

eine Möglichkeit, Milliarden von Euro einzusparen.