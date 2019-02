Berlin: Wegen Stromausfall blieben Schulen und Kindergärten geschlossen

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Berlin ist bei den Arbeiten an einer Brücke

eine wichtige Stromleitung beschädigt worden.

Deshalb gab es einen Stromausfall.

Wegen dem Stromausfall blieben Schulen

und Kindergärten geschlossen.

Mehr als 30 000 Wohnungen

und 2 000 Firmen hatten keinen Strom.

In sehr vielen Haushalten war es dunkel und kalt.

Auch die Heizungen funktionieren erst wieder,

wenn es Strom gibt.



Viele Menschen konnten auch

nicht telefonieren.

Auch ein Krankenhaus war betroffen.

Man konnte das Krankenhaus

telefonisch nicht erreichen.

Experten richteten eine zusätzliche

Stromversorgung für das Krankenhaus ein.

Einige Patienten wurden wegen dem Stromausfall

in andere Krankenhäuser gebracht.

Der Stromausfall betraf auch das Verkehrsnetz.

Ampeln funktionierten nicht

und Straßenbahnlinien waren auch unterbrochen.

Mehrere Arbeiter kümmern sich

um die Reparatur der Stromleitung.

Es wurde auch ein 2. Kabel beschädigt.

Daher dauert die Reparatur länger

als normalerweise.

Es sind auch mehr Polizisten als normalerweise

im Einsatz, damit sich die Menschen

weiterhin sicher fühlen.