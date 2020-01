Berlin: Treffen von Politikern wegen Krieg in Libyen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 19. Jänner trafen sich die Staats- und

Regierungs-Chefs aus 16 Ländern in Berlin.

Grund für das Treffen war der Bürgerkrieg in Libyen.

Deutschland möchte zwischen den beteiligten Ländern

vermitteln, damit die Situation in Libyen sich entspannt.

Besonders wichtig sind dabei die Länder

Türkei und Russland.

Die Türkei unterstützte nämlich bisher

die Regierung in Libyen.

Russland unterstützte die Militärgruppe

von Chalifa Haftar.

Die Regierung in Lybien und

die Militärgruppe von Chalifa Haftar

bekämpfen sich gegenseitig.

Auch viele andere Länder sind am

Bürgerkrieg in Libyen beteiligt.

Sie schicken zum Beispiel Waffen

oder bezahlte Soldaten nach Libyen

um eine der zwei Seiten zu unterstützen.

Bei dem Treffen in Berlin haben sich alle

Länder darauf geeinigt,

dass sie keine Waffen oder bezahlte Soldaten

mehr nach Libyen schicken werden.

Das ist ein erster großer Erfolg.

Das Ziel von Deutschland ist ein Waffen-Stillstand.

Ein Waffen-Stillstand ist eine Vereinbarung zwischen

den Seiten, die sich gegenseitig bekämpfen.

Nach einem Waffen-Stillstand darf es

keine Angriffe und Kämpfe mehr geben.

Deutschland möchte auch verhindern,

dass etwas ähnliches passiert, wie beim Syrien-Krieg.

Nämlich, dass viele Flüchtlinge

aus Libyen nach Europa kommen.

Damit wirklich Frieden in Libyen herrschen kann,

müssen alle bewaffneten Gruppen aus

dem Ausland, das Land Libyen verlassen.