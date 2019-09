Bergsteiger Reinhold Messner feierte seinen 75. Geburtstag.

Reinhold Messner ist ein

sehr berühmter Bergsteiger aus Italien.

Er feierte am 17. September seinen 75. Geburtstag.

Er hat als erster Mensch alle Achttausender

Berge ohne Sauerstoff- Flasche bestiegen.

Die Berge, die über 8.000 Meter hoch sind,

nennt man Achttausender.



Reinhold Messner verwendete beim

Bergsteigen keine Sauerstoff-Flasche.

Normalerweise braucht ein Bergsteiger,

der so hoch oben ist, eine Sauerstoff-Flasche.

Ohne Sauerstoff-Flasche kann man sterben,

weil es auf Bergen weniger Sauerstoff gibt.



Reinhold Messner hat auch fast 50 Bücher

zum Thema Bergsteigen geschrieben.

Er baute auch 6 Museen über das Bergsteigen

und das Leben am Berg.

Er drehte auch einige Filme über Berge.