Bei der ÖBB gibt es jetzt einen Nachtzug, der nach Brüssel fährt

Bei der ÖBB gibt es eine neue Zugverbindung.

Ein Nachtzug wird ab sofort 2 mal in der Woche

von Wien nach Brüssel fahren.

Die Fahrt mit dem Nachzug von Wien nach Brüssel

dauert 14 Stunden und 7 Minuten.

Auch für diese Strecke gibt es

das günstige Sparschienen-Ticket.

Um so ein Ticket zu bekommen, muss man

möglichst lange im Voraus buchen.

Es gibt pro Zug immer nur eine gewisse Anzahl

an Sparschienen-Tickets.



Der Nachtzug ist auch sehr umweltfreundlich.

Nachtzüge sind bei vielen Reisenden sehr beliebt.

Besonders sinnvoll ist die

neue Zugverbindung für Politiker.

Denn das EU-Parlament ist in Brüssel.

Aber auch für Leute, die Verwandte

in Brüssel haben, oder für Urlauber

sind die Nachtzüge eine umweltfreundliche

Möglichkeit zu reisen.