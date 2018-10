Barbie- Hersteller will das Selbstvertrauen von jungen Mädchen stärken

Link zum Original-KURIER-Artikel



Der Barbie Hersteller Mattel will,

dass die jungen Mädchen mehr Selbstvertrauen haben.

Erreichen will er das durch das Projekt „Dream Gap“.

Junge Mädchen denken im frühen Alter schon,

dass sie weniger intelligent sind als Buben.

Dadurch geht ihr Selbstvertrauen verloren.

Mattel will das durch eine Aktion ändern.

Es sollen jetzt jedes Jahr weltweit

zehn erfolgreiche Frauen vorgestellt werden.

Das soll das Selbstvertrauen von Mädchen

und Frauen stärken.

Früher wurde dem Barbie-Hersteller Mattel vorgeworfen,

dass durch seine Barbies viele Mädchen glauben,

nicht schön genug zu sein.

Viele haben sich über die Puppe mit langen Beinen,

schlanker Figur und großem Busen lange geärgert.

Mattel versucht schon seit Jahren

von diesem Ruf wegzukommen.

2016 stellte das Unternehmen in Kalifornien

Puppen mit drei verschiedenen Körperformen vor:

groß, klein und kurvig.

Die Puppen gibt es in 7 verschiedenen Hautfarben.