Bahamas: Große Schäden wegen Hurrikan „Dorian“

Vor Kurzem ist ein Hurrikan

auf die Bahamas getroffen.

Die Bahamas sind ein Insel-Staat

im atlantischen Ozean.

Ein Hurrikan ist ein sehr starker Sturm.

Durch den Hurrikan wurden viele Häuser

auf den Bahamas beschädigt.

Der Hurrikan war so stark,

dass auch Bäume umgestürzt sind

und es Überschwemmungen gibt.

Dem Hurrikan wurde

der Name „Dorian“ gegeben.

Der Hurrikan „Dorian“ wurde mit

der höchsten Sturm-Stärke eingestuft.

„Dorian“ ist laut Experten der stärkste Hurrikan,

den es auf den Bahamas je gegeben hat.

Der Hurrikan bewegt sich weiter Richtung USA.

In mehreren Bundes-Staaten in den USA

mussten die Menschen ihre Häuser verlassen.

Der Hurrikan könnte nämlich auch

in den USA große Schäden verursachen.