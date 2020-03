Bäckerin vergibt ihre Rezepte für den guten Zweck

Tortenbäckerin Sophia Stolz ist bekannt für ihre

besonderen Torten, Kekse und Kuchen.

Wegen dem Corona-Virus sind alle Lokale in

Österreich geschlossen und deswegen kann

sie im Moment nicht arbeiten.

Deshalb hat sich Bäckerin Stolz eine besondere

Spenden-Aktion einfallen lassen.

Auf der Internet-Seite https://www.gofundme.com/f/

bake-4-good kann man so viel spenden, wie man möchte.

Wenn man die Bestätigung der Spende an das

„ Instagram“-Konto von Tortenbäckerin Sophia Stolz

schickt, bekommt man dafür eines ihrer Rezepte.

Das ist die Instagram-Seite von Sophia Stolz:

https://www.instagram.com/stolzes/?hl=de

Die Spenden werden zwischen „ Caritas“

und „SOS Kinderdorf“aufgeteilt.

Sophia Stolz hat sich diese Aktion überlegt,

weil sie ihre Wohnung nicht verlassen kann

und trotzdem etwas Sinnvolles machen wollte.

Die Tortenbäckerin hat schon über

3 000 Euro Spenden-Geld gesammelt.