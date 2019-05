Babys sind oft zu leicht bei der Geburt

Link zum Original-KURIER-Artikel



Laut einer Untersuchung wurden weltweit

im Jahr 2015 mehr als 20 Millionen Babys

mit weniger als 2 500 Gramm geboren.

Das ist jedes 7. Baby.

Die meisten Babys, die zu wenig

Gewicht haben, sind in Süd-Asien oder in

Ländern in Afrika zur Welt gekommen.

Aber auch in Ländern Europas, in Nordamerika,

Australien und Neuseeland hat es seit

dem Jahr 2000 viele Babys

mit zu wenig Gewicht gegeben.



Die meisten Babys, die jedes Jahr sterben,

haben wenig Gewicht, weil sie entweder

zu früh auf die Welt kommen

oder weil sie zu klein sind.

Babys, die mit wenig Gewicht zur Welt kommen,

haben ein höheres Risiko,

später Krankheiten zu bekommen.



Es wurden ungefähr 300 Millionen

Geburten ausgewertet.

Experten empfehlen, jedes Baby

gleich nach der Geburt zu wiegen

und besser zu versorgen.