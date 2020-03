Auto-Hersteller „Fiat Chrysler“ stellt Schutzmasken für Italien her

Wegen dem Corona-Virus brauchen die Ärzte und Helfer

in Italien mehr Schutzmasken.

Der italienische Auto-Hersteller „ Fiat Chrysler“ wird deshalb

1 Million Schutzmasken für Italien herstellen.

Die Schutzmasken werden in einer Fabrik

von Fiat Chrysler hergestellt.

Die ersten Schutzmasken sollen der Rettung

und anderen Helfern geschenkt werden.

Wegen dem Corona-Virus wird in mehreren Fabriken

von Fiat Chrysler im Moment nicht gearbeitet.

Auch der italienische Autohersteller „Ferrari“ will helfen.

Ferrari unterstützt eine Firma, die Beatmungs-Geräte herstellt.